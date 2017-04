Atalanta-Sassuolo 1-1: Pellegrini rallenta la corsa dei bergamaschi

L’Atalanta rallenta un po’ a sorpresa. I bergamaschi si affacciano alla volata europea con un solo punto, acciuffato in rimonta nell’anticipo casalingo contro il Sassuolo. Ciò significa conferma del quinto posto, senza il provvisorio sorpasso alla Lazio: Inter e Milan, però, potrebbero avvicinarsidomani. La squadra nerazzurra non offre la sua migliore versione e deve accontentarsi: contro un’avversaria combattiva si sente l’assenza dello squalificato Kessie. L’avvio lascia immaginare la solita Atalanta arrembante e determinata: Gomez si procura un paio di occasioni, ma sbaglia mira con un giro a giro (7’) e poi sbatte contro il palo da posizione angolata (12’). E’ un inizio illusorio, però, visto che, con il passare dei minuti, i bergamaschi perdono lucidità e il Sassuolo trova maggiore convinzione, alzando il baricentro: per il gol, comunque, serve un erroraccio del solitamente impeccabile Caldara, che si fa rubare palla sulla trequarti da Pellegrini, il quale vola verso la porta, scarta Berisha e appoggia lo 0-1, al 36’. Per la squadra di Gasperini, si tratta della prima rete subita al Comunale nel 2017. Nella ripresa, l’Atalanta prova a fare la partita, spingendosi all’attacco, senza però fare male, almeno nella prima fase: il gol arriva al 28’ e porta la firma di Cristante, che devia di testa in rete una punizione di Gomez dalla sinistra. A quel punto, i bergamaschi ci credono: l’ex Consigli è costretto a due miracoli in pochi minuti, su Grassi e Caldara, poi Mounier spreca il match ball da pochi passi. E il secondo pareggio interno stagionale dell’Atalanta ha il retrogusto dell’occasione sprecata.



LEGGI LA CRONACA



© RIPRODUZIONE RISERVATA