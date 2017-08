Atalanta-Roma, diretta dalle 18: in attacco ecco Perotti, Dzeko e Defrel

La partita forse più attesa di questo primo turno va in scena all'Azzurri d'Italia, dove i padroni di casa dell'Atalanta ospitano la Roma. Non è certo stato entusiasmante il precampionato dei giallorossi, subito chiamati a un test per capire che tipo di anno sarà il loro. Dall'altra parte la Dea inizia qui la stagione che la porterà alla difficile, ma stimolante, avventura dell'Europa League



ATALANTA: Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Gosens; Kurtic, Petagna, Gomez

ROMA: Alisson; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Perotti, Dzeko, Defrel

