Nella sera dei posticipi della 20esima giornata di Premier League, l'Arsenal ha pareggiato in rimonta sul campo del Bournemouth (dallo 0-3 al 3-3) ed è rimasto quarto a otto punti dalla vetta occupata dal Chelsea, impegnato domani sera nel derby con il Tottenham. La partita di Dean Court l'hanno decisa Daniels, Wilson, Fraser; poi Sanchez, Perez e Giroud al 92’. Emozioni a non finire. Nel finale, espulsione diretta di Francis.



È caduto ancora il Watford di Walter Mazzarri. A batterlo stavolta è stato lo Stoke City, andato a bersaglio grazie a Shawcross e a Crouch (2-0). Subìta la quarta sconfitta in cinque gare, il Watford ora è 14esimo in classifica.



Quanto allo Swansea, ha liquidato il Crystal Palace fuori casa: a segno Mawson, Zaha e Rangel (2-1).