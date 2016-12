Altra sconfitta. Al Forum Milano si squaglia davanti al Panathinaikos (86-72 il finale), incassando la sesta sconfitta consecutiva in Eurolega e i fischi del suo pubblico.



Da salvare solo il duo Sanders-McLean (26 punti totali). Insufficiente il resto della banda biancorossa (non pervenuto Simon). Repesa recupera Macvan. Panathinailos senza Gentile, ancor non utilizzabile in Eurolega (ad Atene per allenarsi). L’Olimpia inizia litigando con il canestro. Per fortuna, anche il Pana è poco oliato. Calathes accende gli ospiti ma Sanders tiene in corsa i padroni di casa. Disastroso approccio al secondo quarto della squadra di Repesa. Parziale del Pana che tenta la fuga (27-21). Milano non segna mai da tre, i greci sì (38-29 all’intervallo per i biancoverdi e fischi per i biancorossi).



Alla ripresa Milano senza spirito e il divario si fa importante (47-31). Il Forum non ci sta e si fa sentire. L’entrata di Cerella scuote minimamente la squadra di Repesa che almeno prova a combattere. I greci continuano a segnare, con facilità disarmante, da tre punti. La fisicità dei greci è un fattore. I minuti trascorrono senza nessuna chance di rimonta da parte dell’Olimpia. La nuova squadra di Gentile vola oltre ai 20 punti di vantaggio. L’ultimo quarto è pesante da digerire per i presenti. Finisce con la netta vittoria dei greci. Milano abbattuta e sconsolata. Domani altra sfida, sul campo del Barcellona.