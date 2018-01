Sci, a Ovindoli la 1ª Snow Side Cup apre la stagione agonistica del CLS

Dopo l’ottimo inizio a livello nazionale per quel che riguarda i risultati sportivi, scatta anche la stagione regionale organizzativa del CLS (Comitato Lazio e Sardegna) della FISI con la 1ª edizione della Snow Side Cup, in programma sabato 13 gennaio (slalom speciale), domenica 14 (slalom gigante) e lunedì 15 (prova di ski cross valida per il Campionato Regionale categorie ragazzi e allievi) sulle piste di Ovindoli. La manifestazione è organizzata dalloSC Snow Side Team e dallo SC Orsello Le Aquile, in collaborazione con la FISI-CLS.







«È il primo trofeo importante che organizziamo – afferma il presidente dello SC Snow Side Team Lorenzo Sant’Andrea – anche se in passato qualcosa avevamo fatto. Questa per noi però è la prima vera manifestazione importante. Per tanto tempo, considerando che siamo nati nel 2006, abbiamo fatto attività, ma più di avviamento agonistico, che strettamente agonistica. In questi anni siamo cresciuti molto e crescendo sono cambiati anche gli obiettivi dello sci club. Ci siamo orientati anche nel settore agonistico e, quando si organizzano eventi sportivi importanti, si assume agli occhi della federazione e del comitato un valore diverso. Con Andrea Ruggeri, Direttore Generale dello SC Orsello Le Aquile, abbiamo creato questa collaborazione che ci ha portato a organizzare questa manifestazione. Il meteo ci dovrebbe assistere, per cui speriamo che ci sia una grande adesione alle gare. Teniamo particolarmente anche alla prova di ski cross, che sarà valida per il campionato regionale».







E non è un caso che sarà la stazione di Ovindoli Monte Magnola a ospitare la prima competizione del CLS: «L’idea – afferma Ruggeri – è quella di ampliare il numero degli eventi agonistici nella stazione di Ovindoli anche per utilizzare piste di gara molto tecniche che possono accrescere il livello agonistico delle competizioni. Siamo contenti di questa nuova sinergia nata tra le strutture di Snow Side Team e Orsello Le Aquile. Siamo molto simili, sia a livello tecnico che organizzativo, per cui è una collaborazione destinata a durare nel tempo».







Le gare di slalom e gigante saranno aperte a tutte le categorie Fisi: dai Super Baby sino ai Seniores. La classifica delle categorie Pulcini sarà valida anche per il 2° Trofeo Energia Pura del Comitato CLS.





