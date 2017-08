Mondiali di atletica, il terribile incidente in pista alla trinidadense Deborah John

Paura per Deborah John, atleta di punta della nazionale di Trinidad & Tobago impegnata ai Mondiali di Londra: durante i 100 metri a ostacoli, l'atleta è infatti inciampata durante il salto e ha battuto violentemente la testa a terra. Immediatamente soccorsa, Deborah John è stata portata via in barella, come riporta il Mirror.



Dopo la rovinosa caduta, i soccorsi in pista sono scattati tempestivamente: i primi accertamenti hanno riguardato l'eventuale presenza di ferite e conseguenze gravi alla testa. L'atleta, ad ogni modo, è apparsa cosciente nonostante fosse estremamente dolorante; dopo circa dieci minuti dall'incidente, i medici hanno deciso di portarla via in barella e hanno riferito che le sue condizioni sono buone.

