Tutto pronto per l'inizio della grande avventura del primo italiano disabile di sempre alla Dakar, il raid off-road più estremo e più difficile al mondo in programma dal 2 al 14 gennaio 2017 in Paraguay, Bolivia ed Argentina. Gianluca Tassi , 55enne perugino, sta per entrare nella storia.Ex pilota professionista, nella sua carriera Gianluca ha raccolto numerosi titoli nazionali ed internazionali fino al 2003 (anno in cui un incidente lo ha costretto alla sedia a rotelle), sarà affiancato in questa esperienza - riferisce una nota del Cip - dal navigatore toscano Massimiliano Catarsi e dal perugino Alessandro Brufola Casotto. Prenderanno parte alla competizione con il numero 362 e con la squadra del RTeam.Gianluca è arrivato a Buenos Aires con il suo equipaggio lo scorso 28 dicembre. Dalla capitale argentina, i piloti hanno poi raggiunto Asuncion in Paraguay dove sono state fatte le verifiche tecniche al Ford Raptor, il mezzo che sarà usato per la gara. Domani è prevista la partenza.«Noi siamo pronti - spiega Tassi - e il team è carico. Siamo pronti per compiere questa impresa. Sono stato accolto con molto calore. Ho ricevuto un grandissimo applauso quando sono salito sul palco per la presentazione dei team e questo mi ha fatto un enorme piacere ripagandomi degli sforzi che ho dovuto compiere per arrivare fin qui».Il driver umbro correrà con lo slogan «la volontà non ha limiti» e con l'adesivo «I love Norcia», per sostenere il terremotati della sua regione.