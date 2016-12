Iannone nella bufera. Il video della tartaruga ninja fa arrabbiare le mamme -Guarda

RICEVO E PUBBLICO 😊 Ecco a voi il video della discordia. Una sola sega ha generato nel giro di pochi secondi,centinaia di seghe mentali!😪Commenti inferociti e allucinanti su un video che aveva il solo scopo di farsi due risate!Il messaggio subliminale comunque non cambia!😂L'immagine appiccicata al faccino del ninja,omaggia la più grande artefice delle seghe mentali!ItesoridestaPippa!😂Bye bye da iostoconiannoneeallora?? #menoseghementali#esagerati#soloperciannonestaconbelen#fateviduerisatelagnoni#poraccitudinestop#mainagioia😂#tristisietetristi😂#iostocoicontenuti#iostoconiannone Un video pubblicato da @iostoconbelen_ in data: 27 Dic 2016 alle ore 06:17 PST

Unpubblicato dasul proprio profiloha causato vivaci polemiche, perché giudicato fuori luogo. Il filmato è stato prontamentedal pilota, ma rimbalza su altri account e sta girando in rete, destando indignazione in alcuni utenti.Nel video si vedono le mani del pilota ex Ducati in primo piano, mentre giocano con una tartaruga ninja. Probabilmente un giocattolo di, il figlio della fidanzata. Quello che ha destato indignazione è che Iannone fa compiere alla tartaruga un gesto inequivocabilmente volgare, come è possibile dedurre facilmente:Ovviamente il web si è diviso su quello che sembra semplicemente essere uno scherzo di cattivo gusto. Mamme inferocite che attaccano il pilota da una parte, e difensori di Iannone che si scagliano contro il finto moralismo. Iannone ha comunque ritenuto opportuno rimuovere il filmato, dopo essersi accorto che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Una tacita ammissione di colpa?