L’Airone è morto il 2 gennaio 1960, a soli 40 anni, a causa di una malaria non curata in tempo dai medici. Fausto Coppi è la leggenda del ciclismo. Ha vinto: 5 Giri d’Italia, 2 Tour de France, 3 Milano-Sanremo, una Parigi-Roubaix, un Mondiale su strada e 2 su pista.

“L’uomo solo al comando”, era riuscito a fare sognare l’Italia povera e contadina che tentava faticosamente di scrollarsi di dosso il fardello della guerra. Leggendaria fu la rivalità con Gino Bartali, che divise gli italiani nell'immediato dopoguerra. Una rivalità solo sportiva: celebre la foto che ritrae i due campioni mentre si passano una bottiglietta durante una salita al Tour del 1952.



Gianni Brera lo ha descritto così: “La figura del Coppi dava l’impressione di un’invenzione della natura per completare il modestissimo estro meccanico della bicicletta”.